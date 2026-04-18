ಚಿಂಚೋಳಿ: 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೋಗಸ್ ಮತದಾರರ ಪತ್ತೆಯ ಜತೆಗೆ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳ ನುಸುಳುಕೋರರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಪಕ್ಕಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ತೇಲ್ಕೂರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಚಂದಾಪುರದ ಸಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಂಡಲದ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗದ ಸಮಾರೋಪದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿ.ಪ್ರಭಾಕರರಾವ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಗಸ್ ಮತದಾರರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೋಗಸ್ ಮತದಾರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬೋಗಸ್ ಮತದಾರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 65 ಲಕ್ಷ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೋಗಸ್ ಮತದಾರರನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮೂಲಕ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ (ಬಿಎಲ್ಎ-1) ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ, ಮುಖಂಡ ರಾಮು ರಾಠೋಡ ಮತ್ತು ಕಲಾವತಿ ಕನಕಟ್ಟ, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗದ ಮಂಡಲ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಶಾಸಕ ಡಾ. ಅವಿನಾಶ ಜಾಧವ, ಮುಖಂಡ ಶಶಿಧರ ಸೂಗೂರು, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಬಗಲಿ, ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಚೇಂಗಟಿ, ಲೋಕೇಶ ಶೆಳ್ಳಗಿ, ನಾಗರಾಜ ಕೇಶ್ವಾರ, ಶಹಾಜಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಮಾ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯೆ ಶಶಿಕಲಾ ಟೆಂಗಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಗಿರಿರಾಜ ನಾಟಿಕಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಗುರುಪಾಟೀಲ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>