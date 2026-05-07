ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಿಂದ TVK ತಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗಿದೆಯೇ? ಹೀಗೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

<p>ಅದು 1994ರ ಕಾಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಸ್.ಆರ್.ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಮತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿದರೂ, ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. ಆಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಗಳ ರಚನೆಗೆ ಮತ್ತು ಉರುಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಕ್ಷಣಾಕೋಟೆಯಾದವು.</p><p>ಸದ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ 1994ರ ಎಸ್.ಆರ್.ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p><p>108 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ ಆಗಿರುವ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೋರಿ ಎರಡನೇಬಾರಿ ಗುರುವಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭೇಟಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. 118 ಶಾಸಕರ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೋರಿ ಬುಧವಾರವೂ ವಿಜಯ್ ಲೋಕಭವನದ ಕದ ತಟ್ಟಿದ್ದರು. </p><p>ಟಿವಿಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮೈತ್ರಿಯ ಬಹುಮತ 113ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 234 ಸದಸ್ಯಬಲದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು 118 ಶಾಸಕರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಎಂಬುದು ಲೋಕಭವನದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಸದನದಲ್ಲೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಇಂಥ ವಾದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತದೇ ಎಸ್.ಆರ್.ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಡೆಯನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ‘ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂದಾಜಿನಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಯಾಚನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾರು ಬಹುಮತ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಾರವನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.</p><p>ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬಹುತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಪಡೆದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೇ? ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿದ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ನಂತರ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಬಲ್ಲ ಗುಂಪಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ತಟಸ್ಥ ಹುದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಯಾರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.</p><p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಮೈತ್ರಿ ಬಹುಮತ ತೋರಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮೊದಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಾದವೂ ಇದೆ.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟ, 2019ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಹಾಗೂ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ.</p><p>2018ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 104 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. 224 ಸದಸ್ಯಬಲದ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ 112 ಸದಸ್ಯಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ 116 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದವು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದ ವಜುಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಅವರು ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಯಾಚಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಎದುರಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಿಸಿದರು.</p><p>2019ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ದೊರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಬಹುಮತ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಶಿವಸೇನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎನ್ಸಿಪಿ ಮೈತ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು.</p><p>2017ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 17 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇವಲ 13 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. 40 ಸದಸ್ಯಬಲದ ಗೋವಾ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ 21 ಶಾಸಕರ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನೋಹರ ಪರಿಕ್ಕರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು.</p><p>ಅದೇ ವರ್ಷ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿಗೆ 21 ಸ್ಥಾನಗಳಷ್ಟೇ ಲಭಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ನೆರವು ಪಡೆದು ವಿಶ್ವಾಸಮತದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತು.</p><p>ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮ್ಮ ಇರುವ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರ ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಹಲವು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸದನದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಮತ ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ವಿಧಾನಸಭೆಯೊಳಗೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಎಸ್.ಆರ್.ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪು ಈಗ ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>