ಮೊದಲು ಸಂಭ್ರಮ, ನಂತರ ಕಗ್ಗಂಟು

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆ ವಿರೂಪ ಆರೋಪ, ನಂತರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, ಬಳಿಕ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಗಿತ, ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ.. ಹೀಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ತಡರಾತ್ರಿ ತನಕ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು.

2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ 201 ಮತಗಳಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. 1822 ಅಂಚೆ ಮತಗಳಲ್ಲಿ 279 ಮತಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಿ.ಎನ್.ಜೀವರಾಜ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮರು ಎಣಿಕೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.

ಶನಿವಾರ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ 20 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಅಥವಾ ಸೀಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರವಾದ ಏಜೆಂಟರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬೀಗ ಇಲ್ಲದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದು ಹೇಗೆ, ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಆದೇಶ ಪಡೆದು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನಡಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ರಾಜೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರ ಏಜೆಂಟ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮುರೊಳ್ಳಿ ದಾಖಲಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಐಡಿಎಸ್ಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸುಧೀರ್ಕುಮಾರ್ ಮುರೊಳ್ಳಿ ಎಜೆಂಟರಾಗಿ ಎಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜೇಗೌಡ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಿ.ಎನ್.ಜೀವರಾಜ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಸುಧಾರಕರಶೆಟ್ಟಿ ಎಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.

ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಸುಧಾಕರಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊರ ಬಂದರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ತಿರಸ್ಕೃತ ಮತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಮುಗಿದಿದೆ. ಈವರೆಗಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಮತಪತ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗಿಲ್ಲ. 2023ರ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ 201 ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ಮರು ಎಣಿಕೆಯಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ತಿರಸ್ಕೃತ ಮತಗಳು 279 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದೊರೆತಿರುವುದು 267 ಮಾತ್ರ. ತಪ್ಪು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಕುಣಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಇತ್ತ ಎಣಿಕಾ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದ 267 ಮತಪತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 8 ಮತಗಳು ಮಾನ್ಯವಾದವು. ಅವುಗಳನ್ನು 2023ರ ಫಲಿತಾಂಶದ ವೇಳೆಯೇ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದ 1540 ಮತಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರಂಭಸಿದರ