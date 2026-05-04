Assembly Election 2026: ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಗಳಾದ ಸ್ಟಾಲಿನ್‌, ಪಿಣರಾಯಿ...

ಚೆನ್ನೈ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕಾವು ಏರುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಭವಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಪ ಮತಗಳಿಂದ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಫಲಿತಾಂಶ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅರ್ಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸದ್ಯ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಹಾಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ವಿ.ಎಸ್.ಬಾಬು ಅವರಿಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮತಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು, ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಧಿ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಮಢಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಧಿ ವಿರುದ್ಧ 400 ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪುದುಚೆರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್.ಆರ್.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರೂ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಿನ್ನಡೆ ಹಾಗೂ ಮುನ್ನಡೆಯ ನಡುವೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.