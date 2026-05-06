ಬುಧವಾರ, 6 ಮೇ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeelectionselection snippets

ಜಾತ್ಯತೀತ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಧಾರ: ವರದಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 6 ಮೇ 2026, 2:37 IST
Last Updated : 6 ಮೇ 2026, 2:37 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಜಾತ್ಯತೀತ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಧಾರ: ವರದಿ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗಾಗಿ ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
ತಮಿಳುನಾಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಮಿತಿಯು (ಪಿಎಸಿ) ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
 ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದ್ದ ವಿಜಯ್ 
ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು, ಇದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ನ ಸಮಾಲೋಚನೆ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಜಾತ್ಯತೀತ ಮೈತ್ರಿ ಗುರಿ
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಬಲಾಬಲ
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 10 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
234
ಒಟ್ಟು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಥಾನಗಳು
108
ಟಿವಿಕೆ ಗೆದ್ದ ಸ್ಥಾನಗಳು
59
ಡಿಎಂಕೆ ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನಗಳು
47
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನಗಳು
5
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದ ಸ್ಥಾನಗಳು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ADVERTISEMENT
VijayTamil Nadu Assembly Election 2026TVK

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT