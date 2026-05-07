ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು: ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ

ದಾಂಡೇಲಿ: ರಾಜ್ಯದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಗರದ ಸೋಮಾನಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ ಹಲವಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಜನರು ಸಜ್ಜನತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಧರ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ. ಧರ್ಮಗೆಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮರೆತವನು ಎಂದೂ ಭಾರತೀಯನಾಗಲಾರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಜನರು ಪ್ರಗತಿ ಪರರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಗೆಲುವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೀರ್ತಿ ಗಾಂವಕರ, ನಗರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಷ್ಪಾಕ್ ಶೇಖ್, ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಯಾಜ್ ಸೈಯದ್,ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಣುಕಾ ಬಂದಂ, ನಗರ ಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಯಾಸ್ಮಿನ ಕಿತ್ತೂರ, ಉಸ್ಮಾನ್ ವಹಾಬ, ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ ಮುಲ್ಲಾ, ಆಫ್ರಿನ್ ಕಿತ್ತೂರ್, ದಿವಾಕರ ನಾಯ್ಕ, ಅನಿಲ ದಂಡಗಲ ,ರವಿಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣ, ಪ್ರತಾಪಸಿಂಗ ರಜಪುತ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>