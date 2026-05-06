ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು: ಎಎಪಿ ನಿರ್ಧಾರ

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಮತಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿಯ ಚಿಲಕ ಮುರಿದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುವುದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ (ಎಎಪಿ) ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೋಪದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬೀಗದ ಕೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಲೋಪ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ತನೆ ಕೂಡ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಲೋಪ ಯಾರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಎಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿಲ್ ಖಾನ್ ಎಸ್.ಕೆ., ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರೊ.ಧರ್ಮ ನಾಯಕ, ವಿಕಾಸ್, ಶಬ್ಬೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>