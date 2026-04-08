‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರ: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿ

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ' ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ಬಡವರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾದ ಯೋಜನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ 'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಹಾಗೂ 'ಯುವನಿಧಿ' ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಗೌತಮ್ ಜೈನ್ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಆಯೋಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರ ನಡೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಖಂಡನೀಯ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ₹ 1.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಳೆದ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂತು ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಜನರಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>