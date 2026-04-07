ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮುನಿಸು– ಉಳಿದೀತೆ ಕೋಟೆ?

ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಮೂಲಭೂತವಾದ', 'ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ', 'ಪಾಕಿಸ್ತಾನ', 'ಹಿಂದುತ್ವ', 'ಜಾತಿ', 'ಧರ್ಮ', 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ', 'ದೇಶದ್ರೋಹ', ಕೋಮುಗಲಭೆ, ಇತ್ಯಾದಿ...

ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧಪಕ್ಷವಾದ ಬಿಜೆಪಿಯು ಮೇಲಿನ ಈ ಯಾವುದೇ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನೂ ಮಾಡದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಓಲೈಕೆಯ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಎಂದೆಂದಿಗೂ 'ಕೈ' ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಯಾನೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮತಗಳು 'ಕೈ'ತಪ್ಪಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

'ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೇ ಇದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪದೇಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ ಆ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಸಲು ಹಿಂದೆಂದೂ ಮಾಡದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿಯು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಸಹಾನುಭೂತಿ' ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡದೇ ಅನ್ಯಾಯ ಎಸಗಿದೆ' ಎಂದು ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದೆ.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಕೆಲವರು 'ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಇರಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿಂತ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಒಳಿತು' ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಂಬಂತೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತದಾರರಿಂದಲೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 9)ಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂಥವೇ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

25 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ನೇರ ಸೆಣಸಾಟವಿದೆ.ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದಿದ್ದ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊರತಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ 13 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಗೆ ಅಭದ್ರತೆಯ ಛಾಯೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

'ಏ ಮೌಕಾ ಹಮ್ಹೇ (ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ) ಅಭಿ ನಹೀ ತೋ ಕಭೀ ನಹೀ (ಈ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಈಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ)' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಫ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಪ್ರಚಾರ, ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ದಟ್ಟವಾಗಿಸಿದೆ.

ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ, ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸಂಸದೆ ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಸಮರ್ಥ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೆದ್ದು 'ಭದ್ರಕೋಟೆ'ಯನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಮಲ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿದೆ. 'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈಗ ಅಹಿಂದ ವಿರೋಧಿ' ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ, 55 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ