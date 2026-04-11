<p><em>ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್</em></p>.<p>ಅಂತಿಮ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪ್ರಕಟ ವಾಯಿತು: ಅದು 27,16,393. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖ ಇರಲಿಲ್ಲ. ‘ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೊಳಗೆ ಪೂರಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ’ ಎಂದಷ್ಟೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇತಿಹಾಸಕಾರನೊಬ್ಬ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 27 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಆಡದೆ ಅನುಮೋದನೆಯ ಮೊಹರು ಒತ್ತಿದೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಏನಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸದಸ್ಯರ ಗೌರವಧನ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕುರಿತು ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ರದ್ದತಿ ಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಕುರಿತು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವು, ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಗೈರುಹಾಜರಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಇದು. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ಹೊಸದಾದ ತರಾತುರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಯಾವ ದಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಬಳಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಥವಾ ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. 27 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳು ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕಹೀಗೆ ಆಗದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೋಡಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p>ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವಿಕೆಯು ಲೋಪದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ, ದಾಖಲಾತಿಗಳು, ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರಾಶಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವವರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ, ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯೋಧ, ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಸೈನಿಕ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭಾರತದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮಾದರಿ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಆಗಿರುವ ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಹುಳ್ಯವಿರುವ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿವೆ. ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಹೆಸರುಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ 95ರಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ 27 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು, ಈ ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಆದೇಶವು ಬೀರಬಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮದ ಕಡೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗಮನಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಈ 27 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಒಟ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ ಶೇ 5ರಷ್ಟಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 36 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಶೇ 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವಿಕೆಯು ಕೆಲವೇ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ಒಂದು ಆದೇಶವು ಒಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲುದು. ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪೌರತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವುದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳಿರುವ ಗೊಂದಲಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವಂತೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಟೀಕಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ: ತನಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುವ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿರುವ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಎಸ್ಐಆರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಲ್ಲದವರ ಹೆಸರುಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 7.66 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ವಯಸ್ಕರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 7.67 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 58 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ; ಈ ನಮೂನೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಯೋಗವು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಯಿತು. ಆದರೆ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಪಡೆಯೊಂದನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪಡೆಯು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅಳಿಸಿದ 7 ಲಕ್ಷ ಹೆಸರುಗಳು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮತ್ತೆ 60 ಲಕ್ಷ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 27 ಲಕ್ಷ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು.

ಈ ಗೊಂದಲಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾದ ಅಹಿತಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು. ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೊಂದಲಕಾರಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪಾಲೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಷ್ಟೇ ಇರುವಾಗ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿತು. 'ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಮತದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಗವು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿತು. ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತಹ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರಿಂದ ಆಯೋಗವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿತು. 142ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಬಳಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತು. ಇದು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಮಯಾವಕಾಶವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದುರಂತಕಾರಿ ಗೊಂದಲವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.

ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪಥದ ಮೇಲೆಯೇ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ತೀರ್ಪು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಒಡ್ಡುವ ಉದ್ದೇಶ ತನಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಿಂಧುತ್ವವು ಇನ್ನೂ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ, ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೊಟ್ಟ ಅನುಮತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಲವು ಅರ್ಥಗಳು ಇವೆ.

ಇದೊಂದು ಕಾನೂನುಸಮರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒರೆಗಲ್ಲಿನಂತಹ ಪ್ರಕರಣ. ಭಾರತದ ಚುನಾವಣೆಯು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ವೇದಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ