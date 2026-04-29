Exit Poll 2026: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಓಟಕ್ಕೆ ತಡೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ!

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ತೀವ್ರ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ, ಹಲವೆಡೆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಂದು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು P-MARQ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.

ಈ ಭವಿಷ್ಯವು, ಸತತ ಮೂರು ಅವಧಿಗೆ ಅಂದರೆ, 2011ರಿಂದಲೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿವೆ.

294 ಸದಸ್ಯ ಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 152 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ 142 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಇಂದು (ಏಪ್ರಿಲ್ 29) ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ.

ಬಹುಮತ ಸಾಧಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 148 ಸ್ಥಾನಗಳು ಬೇಕಿದೆ.

ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟು?

P-MARQ
ಟಿಎಂಸಿ: 118-138
ಬಿಜೆಪಿ: 150-175
ಇತರೆ: 02-06

ಮ್ಯಾಟ್ರೈಜ್
ಟಿಎಂಸಿ: 125-140
ಬಿಜೆಪಿ: 146-161
ಇತರೆ: 6-10

ಚಾಣಾಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜೀಸ್
ಟಿಎಂಸಿ: 130-140
ಬಿಜೆಪಿ: 150-160
ಇತರೆ: 6-10

JVC ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಟಿಎಂಸಿ: 131-152
ಬಿಜೆಪಿ: 138-159
ಇತರೆ: 0-4

ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್
ಟಿಎಂಸಿ: 177-187
ಬಿಜೆಪಿ: 95-100
ಇತರೆ: 0-1