ಪಶ್ವಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಂತಿವೆ

<p>ಪಶ್ವಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಧಿಕಾರದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. 294 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಲು 148 ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ 160ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದೆ. 2021ರ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದಲೂ ಸುವೇಂದು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಮತಾ ವಿರುದ್ಧ ರಣಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 77 ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ, ಟಿಎಂಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಐಅರ್ನಿಂದ ಆರ್.ಜಿ. ಕರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ.</p><p> <strong>1 ಎಸ್ಐಆರ್ </strong></p><p>ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ(ಎಸ್ಐಆರ್) ನಂತರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 91 ಲಕ್ಷ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 7.66 ಕೋಟಿಯಿಂದ 6.75 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಟಿಎಂಸಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇತ್ತು.</p><p><strong>2. ಅಕ್ರಮ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ</strong></p><p>ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಪ್ರಚಾರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಟಿಎಂಸಿ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ರಹದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ತನ್ನ ಪ್ರಚಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಡೆಮಾಗ್ರಫಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಎಸ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿತ್ತು. </p><p><strong>3. ಆರ್.ಜಿ. ಕರ್ ಪ್ರಕರಣ, ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ</strong></p><p>ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಷಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಾರದ ಅಂಶವಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆರ್.ಜಿ. ಕರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬಂಗಾಳಿಗರನ್ನು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸರ್ಕಾರದ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ಇದನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಪರಗಣಿಸಿತ್ತು. ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮಮತಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಂದೋಲನ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ, ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ವಾದಿಸಿವೆ.</p><p><strong>4 ಸಂದೇಶ್ಖಾಲಿ ಪ್ರಕರಣ</strong></p><p>ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರಾದ ಶೇಖ್ ಶಹಜಹಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಪ್ತ ಶಿವ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಜರಾ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕಸಿದಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೂ ಸಹ ಬಂಗಾಳಿಗಳು ಮಮತಾ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬೀಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಈ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಬಿಜೆಪಿ 2014ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>5 ಮಥುವಾ ಅಂಶ</strong></p><p>ಬಂಗಾಳದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 50 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಹಿಂದೂ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಸಮುದಾಯವಾದ ಮಥುವಾ, ಪ್ರಚಾರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಮುಖ ಚುನಾವಣಾ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು. 2021ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇರುವ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಬಿಜೆಪಿ 77 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. </p><p><strong>6. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ</strong></p><p>ಟಿಎಂಸಿ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಎತ್ತಿದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು ಪ್ರಚಾರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು, ಶಾಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ಹಗರಣವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಶಾಲಾ ಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 25,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಒದಗಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನಿರಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>7. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಧೃವೀಕರಣ</strong></p><p>ಧರ್ಮಾಧರಿತ ಧೃವೀಕರಣವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟಿಎಂಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯು ಧರ್ಮಾಧರಿತ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. </p><p><strong>8. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ</strong></p><p>ಪ್ರಚಾರದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಷಯವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕೋಟಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಟಿಎಂಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು.</p><p><strong>9. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ</strong></p><p>ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕುಸಿತದ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಮಶಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ, ಹೂಡಿಕೆ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಿರ ವಲಸೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತ್ತು.</p> 