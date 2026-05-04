‘ಫಾಲ್ಟಾ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಡೆ ನಿಯೋಜಿಸಿ’

ಕೋಲ್ಕತ್ತ(ಪಿಟಿಐ): 'ಮೇ 21ರಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫಾಲ್ಟಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಟಿಎಂಸಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಟಿಎಂಸಿ,'ಹೊಸದಾಗಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫಾಲ್ಟಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕರೆತರಲಿ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪಡೆಗಳ 50 ಸಾವಿರ ಯೋಧರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಿ. ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>'ಫಾಲ್ಟಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ನಡೆದ ಮತದಾನದ ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ಚುನಾವಣಾ ಅಪರಾಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ' ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇ 21ರಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮೇ 24ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>'ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಯ 50 ಸಾವಿರ ಯೋಧರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನ ಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಅವರನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ. ತಾಕತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 'ಸಿಂಘಂ'ನನ್ನೂ ಕಳುಹಿಸಿ' ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>