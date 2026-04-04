ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರ

<p>ಹಳೇಬೀಡು: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಕೂಡಿ ಬಾರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಣೆ ಆಡಳಿತಾಧಿ ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪಿಡಿಒ)ಗಳ ಮೇಲಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮುಗಿದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವವರಿಗಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕವೂ ನಿಗದಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು.</p>.<p>ಚುನಾವಣಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಬಿರುಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹರಟೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು– ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಓಡಾಟ ಈಗ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೀಸಲಾತಿ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಮತ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣೆ ನಿಗದಿಯಾದರೆ, ಅಂದಿನ ಖರ್ಚು, ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿ ಸುವುದು 6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದರೂ 6 ತಿಂಗಳಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>‘ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು. ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇ ಬಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ತುಂಬಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಗತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿ.</p>.<p>‘ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗೆ 2–3 ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹೊಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅಧೋಗತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೂದಿಗುಂಡಿಯ ಮಂಜುನಾಥ.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಚುನಾವಣೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260404-36-1384510721</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>