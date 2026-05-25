‘ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಚಾರ’

ಹೊಸದುರ್ಗ: 'ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತೆರಳಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂಡೇದೇವರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಡಿ.ಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮತ್ತೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ಇಂಡೇದೇವರಹಟ್ಟಿ ಸಮೀಪದ 'ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್' ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. '2028ರ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೂ ತೆರಳಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'2028ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಾಚಾವರದ ನಡುವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿವಿ ಸಾಗರದ ನೀರನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಜಮ್ಮಾಪುರದವರೆಗೂ ಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯ ನವರೈತ ಸೇನೆ ಎಂಬ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂಡೇದೇವರಹಟ್ಟಿ ಬಳಿಯ ವಿವಿ ಸಾಗರದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಗಳ ಸಹಕಾರವೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>