‘ಸೋಲಿನ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ’

<p>ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ‘ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಸೋಲಿನ ಕುರಿತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಪಿ.ಟಿ. ಪರಮೇಶ್ವರನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕತ್ತೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುಖಂಡರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುವೆ. ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರಾದ ಸುಧಾಕರ ಶ್ಯಾನುಭೋಗ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಗುತ್ತಲ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಟವಾಳಗಿ ಕೊಟ್ರೇಶ, ಬಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸುಧಾಕರ ಶ್ಯಾನುಭೋಗ, ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ, ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಂತನಗೌಡ, ಸೋಗಿ ಹಾಲೇಶ, ಗುರುಪಾದಗೌಡ, ಎಸ್.ದೂದನಾಯ್ಕ, ಮಂಜುನಾಥ ಹೊಟ್ಟಿಗೌಡ್ರ, ಮಂಜಪ್ಪ, ಜಿ.ವಸಂತ, ಗುರುವಿನ ರಾಜು, ಜ್ಯೋತಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ, ಶಿವಕುಮಾರಗೌಡ, ಗುಂಡಿ ಚರಣರಾಜ್, ಕೆ.ಗೌಸ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್, ಖಾಜಾಹುಸೇನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-25-1144610365</p>