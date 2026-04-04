ಮತ ಕೇಳುವ ನೈತಿಕತೆ ಬಿಜೆಪಿಗಿಲ್ಲ: ತಂಗಡಗಿ

<p>ಕಾರಟಗಿ: 'ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಕೇಳುವ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಮತದಾರರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನುಡಿದಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ನೀಡಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಜನರ ಖಾತೆಗೆ ₹15ಲಕ್ಷ ಜಮೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಅವರ ಸಾಧನೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ ಯತ್ನಾಳರನ್ನು ಉಚ್ಛಾಟಿಸಿ, ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಅರಿತು ಅಹ್ವಾನಿಸಿರುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸಲು ಉಚ್ಛಾಟನೆಯ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಅವರನ್ನೇ ಬಿಜೆಪಿ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಿರುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯು ಇಬ್ಬಗೆಯ ನೀತಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಕೆಶಿ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು. ಒಂದು ಮುಖ ಆಡಳಿತದ ಶಕ್ತಿಯಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಸಂಘಟನೆಯ ಶಕ್ತಿ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260404-35-1593874750</p>