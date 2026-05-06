ಕೆಂಭಾವಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ

ಕೆಂಭಾವಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ ಹಾಗೂ ಪುದುಚೇರಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಸಿಹಿ ಹಂಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖಂಡರು, 'ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮರುಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'1952ರಲ್ಲಿ ಡಾ.ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಘದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 2026ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಮಲ ಪೂರ್ಣ ಅರಳಿದೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೆ 150 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಈ ಸುವರ್ಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಯಾಳಗಿ, ಆನಂದರೆಡ್ಡಿ ಹಚರೆಡ್ಡಿ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಅಪ್ಪುಗೌಡ ಹಚರೆಡ್ಡಿ, ಗುತ್ತಪ್ಪಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಮುತ್ತುಗೌಡ ಹಚರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಭುದೇವ ನಾಯಕ, ಕರೆಪ್ಪ ಗುಡಿಮನಿ, ಮಲ್ಲಿನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಪರ್ವತರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಬೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಅನೀಲ ತಳವಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-30-822582628