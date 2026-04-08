ಚುನಾವಣೆ: ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆ

ಕಾಸರಗೋಡು: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಏ.9ರಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು.

ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ 5 ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಐಕ್ಯರಂಗ, ಸಿಪಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಎಡರಂಗ, ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪೂರ್ಣ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಮಲಗಿದಲ್ಲೇ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮನೆಗಲ್ಲೇ ಮತದಾನ ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 6,679 ಮಂದಿ (ಶೇ 98.11) ಮತಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ: ಜಿಲ್ಲೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಲವೆಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಭದ್ರತಾಪಡೆಯ 12 ತುಕಡಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260408-29-116118315