ಕೇರಳ: ವಿವಿಧೆಡೆ ನಕಲಿ ಮತದಾನದ ಸದ್ದು

<p>ತಿರುವನಂತಪುರ (ಪಿಟಿಐ): ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ನಕಲಿ ಮತದಾನದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳುನಡೆದಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ‘ಟೆಂಡರ್ ಮತದಾನ’ಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ 140 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 883 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು ಶೇ 78.12 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2021ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 76ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಂಚೆ ಮತದಿಂದ ಗೊಂದಲ:ತ್ರಿಶ್ಶೂರ್ ಮತ್ತು ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತಚಲಾಯಿ ಸಲು ಹೋದ ಇಬ್ಬರು ಮತದಾರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಬಳಿಕ ತ್ರಿಶ್ಶೂರ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೂ, ಮತದಾರರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸದೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್,ತಿರುವನಂತಪುರದ ಕೆಲವೆಡೆ ಮೂಲಮತದಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದವು. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಬಳಿಕ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತ ಮತದಾರರಿಗೆ ‘ಟೆಂಡರ್ ಮತ’ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿವಾಹದ ನಡುವೆಯೂ ಮತ ಚಲಾವಣೆ: ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವ ದಂಪತಿ ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮದುವೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಮತಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವಯನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಧುವೊಬ್ಬರು ಮದುವೆಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-51-1977214202</p>