ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಬದಲಾವಣೆ: ಖರ್ಗೆ

ಕೊಟ್ಟಾರಕರ (ಕೇರಳ): 'ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೇರಳದ ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮಹತ್ವದ್ದು' ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ 'ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾದರಿ'ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪಕ್ಷದ ಧ್ವಜ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರ ರಾಜಕೀಯ ನಿರಂಕುಶ ಶೈಲಿ ಒಂದೇ' ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>'ಕೇರಳದ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸರ ಮೂಲಕ ಜನರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬದಲು ರಾಜಕೀಯ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೂ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಾರಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೂ ಆಗಿರುವ ಕೇರಳದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್ ಬಾಲಗೋಪಾಲ್ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವರೇ' ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕದ್ದವರು ಯಾರು, ಯಾಕೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಖರ್ಗೆ, 'ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ದುರಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ನಾಡಿನ ಜನರು ನಲುಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಯುಡಿಎಫ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಕೋರುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>