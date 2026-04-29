Kerala Exit Poll 2026 | ಪಿಣರಾಯಿ ಕೈ ಜಾರುತ್ತಾ ಅಧಿಕಾರ?

ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ (Exit Polls) ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೇರಳದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.</p><p>ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಎಲ್ಡಿಎಫ್ಗೆ 55–65, ಯುಡಿಎಫ್ಗೆ 75–85 ಬಿಜೆಪಿಗೆ 0–3 ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದೇ ಅನುಮಾನ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.</p><p>ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯುಡಿಎಫ್ಗೆ 78–90, ಎಲ್ಡಿಎಫ್ಗೆ 49– 62 ಇತರೆ 0–3 ಸ್ಥಾನಗಳು ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಯುಡಿಎಫ್ಗೆ 70–75, ಎಲ್ಡಿಎಫ್ಗೆ 60–65, ಇತರೆ 2–4 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲಿವೆ ಎಂದಿದೆ.</p><p>ಪಿ–ಮಾರ್ಕ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಯುಡಿಎಫ್ಗೆ 72–79, ಎಲ್ಡಿಎಫ್ಗೆ 62–69, ಇತರೆ 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.</p>.ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ: ಹಿಂದಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದೆಷ್ಟು?.