‘ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಭರವಸೆ’

<p>ಮಜೀರ್ಪಳ್ಳ (ಕಾಸರಗೋಡು): ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ರಚನೆ ಯಾ ದಾಗ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿತು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಸಕ ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐಕ್ಯರಂಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಮುಸ್ಲಿಂಗ್ ಲೀಗ್ನ ಎ.ಕೆ.ಎಂ. ಅಶ್ರಫ್ ಪರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಮಜೀರ್ಪಳ್ಳ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿದ್ದೀರಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಯಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರಿಗೇ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವರು ಗೆದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಾನು ಬಂದು ಮತ ಕೇಳಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸದ ರಾಜ್ಮೊಹನ್ ಉಣ್ಣಿತ್ತಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಎಡರಂಗದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆಬಾಲವೃದ್ಧರಾದಿಯಾಗಿ ಕೇರಳಿಗರು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಮ್ಮನ್ ಚಾಂಡಿ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ವಿಳಿಂಞಂ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚಾಂಡಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೊಚ್ಚಿ ಮೆಟ್ರೊ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದಾಗಿಸಲು ಪಿಣರಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಹವಣಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕೇರಳ ಈಗ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದವರು ಹಿಂದೆಯೂ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೂ ಮಾಡದಷ್ಟು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಿಣರಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಬಿಜೆಪಿಯ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದರು. ‘ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾಮಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವರಿಗೊಂದು ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸೋಣ’ ಎಂದು ಉಣ್ಣಿತ್ತಾನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 15 ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಬಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೂ ಬಜೆಪಿಗೆ ಮತಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವಕ್ತಾರ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮರೋಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಮಗ, ಭಾಷಾ ಸಮನ್ವಯಕಾರ. ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಮತ ಕೇಳಲು ಬರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಖಂಡರು ಮಂಜೇಶ್ವರವನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಅದು ಬೇಡ. ಗಲಭೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಜೇಶ್ವರವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಲು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೇಲೆ 245 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೇರಳ ಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಕೀಂ, ಮುಖಂಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೆರಿಯಾರ್, ಐಯುಎಂಎಲ್ ಮುಖಂಡ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-29-2127669498</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>