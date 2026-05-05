ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಟಿ ಸದ್ದು

<p>ಆನೇಕಲ್ : ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಜನಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತಗಳ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಥಳೀ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಯ ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ಟಿ.ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ಟಿ.ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರು 70,499 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಡಾ.ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ 67,856 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸುರೇಶ್ ಅವರು 41,117 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಮ್ಮೆ ಟಿ.ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹಾವು ಏಣಿ ಆಟ ಆಡುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾತುರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮತಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆನೇಕಲ್ ಸಮೀಪದ ಹೊಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಪಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 1,09,867 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹೊಸೂರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಇವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ವೆಂದ್ರಕರ್ಸನ್ ಅವರು 82,064 ಮತಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಎಸ್.ಎ.ಸತ್ಯ ಅವರು 73,773 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹೊಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕರಿದ್ದರು ವೈ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷವು ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಎಸ್.ಎ.ಸತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಂತರಿಕ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಟಿವಿಕೆಯ ಅಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 27 ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೇಪವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು 74,559 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಇವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಮುನುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 74,433 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕೇವಲ 116 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಸಂಪಂಗಿ 63,733 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುಕುಂದನ್ ಅವರು 89,374 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಅಶೋಕ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು 70.530 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಚೆಲ್ಲಕುಮಾರ್ ಅವರು 59,597 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬರಗೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಇ.ಸಿ.ಗೋವಿಂದರಸನ್ ಅವರು 66,557 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಟಿವಿಕೆಯ ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರು 62,375 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆಯ ಮತ್ತಿಯಾನ್ ಅವರು 60,376 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉತ್ತುಂಗರೈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕ ಪಕ್ಷದ ಇಳಯರಾಜ ಅವರು 70,201 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ತಮಿಳ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಅವರು 65,003 ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾಮಿ 60,993 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-15-765645202</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>