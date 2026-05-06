ಮಮತಾ ದರ್ಪಕ್ಕೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ: ಕಡಗದ

ನರೇಗಲ್: 'ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಪದಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಮತಾ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ರೋಣ ಮಂಡಲ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುತ್ತಣ್ಣ ತೋಟಪ್ಪ ಕಡಗದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧೆಡೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಲ್ ಸಮೀಪದ ಜಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ರಾಮ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಜನತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವನಾಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮೇಟಿ, ಶೇಖಪ್ಪ ಮಾರನಬಸರಿ, ಸಿ.ಬಿ. ಕೊಪ್ಪದ, ಜಗದೀಶ ಪಲ್ಲೇದ, ಪ್ರಕಾಶ ವಾಲಿ, ಪುಂಡಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರ, ಚನ್ನಬಸವ ಸೂಡಿ, ವಿನೋದ ಉಮತಾರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಲ್ಲೇದ, ಶರಣಪ್ಪ ಕೋರಿ, ನಾಗರಾಜ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿನ, ಮಂಜುನಾಥ ವಾಲಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಕಡಗದ, ಆಧಾಮಸಾಬ್ ಬಾಲೆಸಾಬಾನವರ, ನಾಗರಾಜ್ ಸಂಗಮಶೆಟ್ಟರ್, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಚಿನ್ನೂರ್, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-23-2102747364</p>