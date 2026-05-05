‘ಸಾಧನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದ್ಯೋತಕ’

ಮೈಸೂರು: 'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದು ಪಕ್ಷದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ದ್ಯೋತಕ' ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಡಾ.ಸುಶ್ರುತ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಧನೆ, ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಜನರು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸೋಲು, ಹಿಂದುತ್ವ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಜನರು ಕಳಿಸಿದ ಪಾಠ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದವರಿಗೆ ಸೋಲು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>