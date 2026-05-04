ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆ: ಎಎಪಿ, ಟಿಡಿಪಿ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿಜಯ್ ‘ಟಿವಿಕೆ’

ನವದೆಹಲಿ: 2024ರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ, 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಎದುರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಟ ವಿಜಯ್.

ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ತನ್ನ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಗೆದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ), ಅಸ್ಸಾಂ ಗಣ ಪರಿಷತ್ (ಎಜಿಪಿ) ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ದೇಶಮ್ ಪಕ್ಷ (ಟಿಡಿಪಿ) ನಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ.

2013ರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಎಎಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ್ದರೆ, ಎಜಿಪಿ ರಚನೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ 1985 ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಚಳವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿತ್ತು.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಪಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಮರುವರ್ಷವೇ 201 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಜಯಗಳಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಜನ ಸುರಾಜ್. ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಧೂಳಿಪಟವಾಯಿತು. 2021ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ್ ನೀಧಿ ಮಯ್ಯಂ (ಎಂಎನ್ಎಂ) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತೇ ಹೊರತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜನರ ಕಿವಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಆರ್, ಜಯಲಲಿತಾರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದ್ದ ಕಾರಣ ವಿಜಯ್ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನೀರಿಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜು ಜನತಾದಳ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಎಐಎಂಐಎಂನಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳು, ಮಾತೃ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿಯಿಂದಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ.

ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್), ಎನ್ಸಿಪಿ (ಎಸ್ಪಿ) ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ನಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಒಡೆದ ಬಣಗಳಾಗಿವೆ.