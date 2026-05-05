ನೋಟಾ: ಆಸಕ್ತಿ ತೋರದ ಮತದಾರ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 'ನೋಟಾ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಮತದಾರರು ಒಲವು ತೋರಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅಸ್ಸಾಂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 'ನೋಟಾ'ದ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡ ಒಂದರ ಗಡಿ ದಾಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಶೇ 1.29ರಷ್ಟು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಶೇ 0.81ರಷ್ಟು, ಪುದುಚೆರಿ ಯಲ್ಲಿ ಶೇ 0.73ರಷ್ಟು, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶೇ 0.58ರಷ್ಟು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 0.41ರಷ್ಟು ನೋಟಾ ಮತ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಟಾ ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ, ಮತದಾರರ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>