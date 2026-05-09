<p><em>ತುರುವೇಕೆರೆ ಪ್ರಸಾದ್</em></p>.<p>‘ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ, ಕೈಗೆ ‘ಪಂಚ್’ ಕಜ್ಜಾಯ, ಕುಡ್ಲೋರಿಗೆ ಪಂಚಗವ್ಯ ಸಿಕ್ಕದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಂಚಾಂಗನೇ ಬದ್ಲಾಗದೆ’ ಎಂದ ಗುದ್ಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ವೂ ಕಣ್ಲಾ! ಸೋತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಹುಡುಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು ಎರಡೂ ಒಂದೇ! ಕಳ್ಕಂಡ ಛಾನ್ಸು ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ರೇ ಓಗಲ್ಲ ನೋಡು’ ಎಂದ ಮಾಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ವೂ! ಗೇಮ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೂ ದೀದಿ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗವ್ರಲ್ಲಪ್ಪ... ಸೋಲಿಸಿದರೇನು ಸುವೇಂದು, ನಾನು ಹಾಕ್ಕಂಡು ಕೂತ್ಕತೀನಿ ಗೋಂದು ಅಂತಾವ್ರೆ’.</p>.<p>‘ಎಣ್ ಮಕ್ಳು ಮನೇಲೇ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಬುಡು ಅಂದ್ರೆ ಉರಿದು ಬೀಳ್ತರೆ, ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಸೀಟಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಯ್ತದೇನ್ಲಾ? ಇಂದ್ರಮ್ಮನ್ ತರ ದೀದಿನೂ ನಿಜವಾದ ಓರಾಟಗಾರ್ತಿ ಕಣ್ಲಾ!’ ಎಂದ ಕಲ್ಲೇಶಿ.</p>.<p>‘ಊ ಕಣ್ಲಾ! ಬೇರೆ ದೇಶ್ದಾಗೆಲ್ಲಾ ಈ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋತ್ರೂ ಕುರ್ಚಿಗೇ ಅಂಟ್ಕಂಡು ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೊಗಾಬೆ ತರ. ನಮ್ ಎಣ್ ಮಕ್ಳೂ ನಾವು ಗೂಬೆ ಅಲ್ಲ, ಲೇಡಿ ಮೊಗಾಬೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡವ್ರೆ’.</p>.<p>‘ಒಟ್ನಾಗೆ ದೀದಿ ದೇಶಕ್ಕೇ ಮಾದರಿ ಆಗವ್ರೆ! ನನ್ ಎಂಡ್ರು ‘ದೀದಿ ಗಮ್ ಕಂಪನಿ’ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾವ್ಳೆ’.</p>.<p>‘ಲೇಯ್ ಇಲ್ಲಿ, ಎಂಡ್ ಅಪ್ಪೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲೋ! ದೀದಿನೇ ಮಾದರಿ ಆಗಿ ಸೋತೋರೇ ಸೀಟು ಬುಡಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾವ್ರೆ, ಇನ್ನು ಗೆದ್ದು ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಇರೋರು ಎಂಗ್ ಬುಟ್ಟಾರು ಅಂತ ಟಗರು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಗುರ್ ಅನ್ಬಹುದು’.</p>.<p>‘ಅಂಗಾದ್ರೆ ಬಂಗಾಳದ ಪಬಂಪಬಂ ದೀದಿ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಗಮ್ ಗಮ್ ಗೋವಿಂದಂ. ಬಂ ಬಂ ಶಂಖನಾದಂ!’ ಎಂದ ಪರ್ಮೇಶಿ.</p>.<p>ಎಲ್ಲರೂ ‘ಸಕತ್ ಕಣ್ಲಾ’ ಎಂದು ಪರ್ಮೇಶಿಯ ಬೆನ್ನು ಗುದ್ದಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-51-2057407576</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>