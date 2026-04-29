EXIT POLL: ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ</strong>: ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್(ಎಐಎನ್ಆರ್ಸಿ) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸದ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>33 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 30 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೂವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 16 ಸ್ಥಾನಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.</p><p><strong>ಯಾವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು?</strong></p><h2>ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್</h2><p>ಬಿಜೆಪಿ + : 17</p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ +: 09</p><p>ಇತರೆ: 3</p><h2>ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ</h2><p>ಬಿಜೆಪಿ + : 16–20</p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ + 6–8</p><p>ಇತರೆ : 3–7</p><h2>ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್</h2><p>ಬಿಜೆಪಿ + : 16–19</p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ + 10–13</p><p>ಇತರೆ : 1–2</p>