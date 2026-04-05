ಇಡುಕ್ಕಿ/ಆಲಪ್ಪುಳ/ತಿರುವಳ್ಳ (ಪಿಟಿಐ): 'ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಎಂದರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಡಪಂಥೀಯವಾದ ಎಂಬುದೇನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಶನಿವಾರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕೇರಳದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಅವರು, 'ಚುನಾವಣೆ ನಂತರವಂತೂ ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಡಿಎಫ್ನೊಳಗೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳಿವೆ. ಆ ಕೈಗಳು ಕೋಮುವಾದಿಯಾದವು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಜನರನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವೇಷ ತುಂಬುತ್ತಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಎಂನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಯುಡಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ವಿರೋಧಿಗಳು. ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಎಡಪಂಥೀಯವಾದಿ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಎಲ್ಡಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧದ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಧದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನಿಂದ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧದ ನಾಯಕರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು. ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದು, ಈಗ 'ಮೋಸಹೋದ' ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಇವರು ನಿಜವಾಗಿ ಎಡರಂಗವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಡಿಎಫ್ನೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಯುವಕರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ದೂಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>