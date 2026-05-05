ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ: ಸಂಭ್ರಮ

ಸುರಪುರ: ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೋಮವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಜೂಗೌಡ ಅವರ ನಿವಾಸದಿಂದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಗುಲಾಲ ಎರಚಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೇಣುಮಾಧವ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸ್ಷಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಪಡೆದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ಅವಧಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜನತೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಜನತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಇದು ದಾಖಲೆಯ ಗೆಲುವಾಗಿದ್ದು, ಭ್ರಷ್ಟ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ನೀಡಿದ ಜನಾದೇಶವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮು ಖರಾದ ಭೀಮಣ್ಣ ಬೇವಿನಾಳ, ಪಾರಪ್ಪ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಶಂಕರ ನಾಯಕ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ದರಬಾರಿ, ರಾಜಾ ರಂಗಪ್ಪನಾಯಕ, ರಾಜಾ ಜೈರಾಮ ನಾಯಕ, ಈಶ್ವರ ನಾಯಕ, ವೆಂಕಟೇಶ ದೊರಿ ಚಂದ್ಲಾಪುರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಚಿಟ್ಟಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ ಬೈರಿಮಡ್ಡಿ, ನಿಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಜಗದೀಶ ಪಾಟೀಲ, ಶರಣು ಹೊಸಮನಿ, ಚಂದ್ರು ಎಲಿಗಾರ, ಚಂದ್ರು ಬೋವಿ, ಮಲ್ಲು ವಿಷ್ಣುಸೇನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>