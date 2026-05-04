ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್.. ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ ರೀತಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಮತಾಗೆ ಸುವೇಂದು ಎದಿರೇಟು

<p>ರಾಜಕೀಯವೇ ಹಾಗೇ.. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ.. ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವರು.. ಗುರುವಿಗೆ ತಿರುಮಂತ್ರ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮತ್ತು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಎದುರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ದೈತ್ಯ ಹಂತಕರಾಗುವತ್ತ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ಧಾರೆ.</p> <p>2021ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಮಮತಾ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಸುವೇಂದು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ 70ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಗುರು ಮಮತಾಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೋಲಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಗುರು ಮಮತಾ ಮತ್ತು ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಫೈರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ನಾಯಕರೆಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದವರು. ಮಮತಾರ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಸುವೇಂದು, ಈಗ ಅವರ ಎದುರೇ ಜಯದ ಭಾವುಟ ಹಾರಿಸುವತ್ತ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ</strong></p><p>ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ಶಿಶಿರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪೂರ್ವ ಮೇದಿನಿಪುರ (ಪೂರ್ವ ಮಿಡ್ನಾಪುರ) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ದೊರೆಗಳು ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಪೂರ್ವ ಮಿಡ್ನಾಪುರದ ಕಾಂತಿ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. 1998ರಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. 2006ರಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, 2007ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ, ಮಮತಾ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. </p><p>ಎಡರಂಗ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸಲೀಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಡೆಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮಿಡ್ನಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಭೂಮಿ ಉಚ್ಚೇದ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿತ್ತು.</p><p>ನಂದಿಗ್ರಾಮ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಹೂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಘಟಕ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು 2011ರ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದವು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡರಂಗದ 34 ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. 2009 ಮತ್ತು 2014ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಲುಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 2016ರಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಮಮತಾ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಾರಿಗೆ ಖಾತೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಗುರು, ಶಿಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಮತ </strong></p><p>ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎರಡನೇ ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುವೇಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕುಗ್ಗಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಜೊತೆಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು. ಸುವೇಂದು ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರ ಯತ್ನ ಫಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ, ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಹೊರಬಂದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಬಿಜೆಪಿ ಸೋತರೂ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿತ್ತು</strong></p><p>2021ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ, ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಎದುರೇಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ 77 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. 215 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಟಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ್ದರೂ. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನೆಲೆಯೂರಿಸಿದ್ದರು. </p><p> 55 ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2021ರ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಭವಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಭಾರಿ ಪೈಪೋಇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.ಭವಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಿಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ಈಗ ನಿಜವಾಗುವತ್ತ ಸಾಗಿದೆ.</p><p>‘ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾಳಿಘಾಟ್ನ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾದಿಯೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮಿಡ್ನಾಪುರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವವರು ಭವಾನಿಪುರದ ಜನರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೆದರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜನ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>