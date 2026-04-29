EXIT POLL: ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ನಡೆಯದ ವಿಜಯ್ ಕಮಾಲ್; ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲ್

ಚೆನ್ನೈ: ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಣ್ಣಾಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಟ ವಿಜಯ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ರೀತಿಯೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ.

234 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಲು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 117 ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಇದನ್ನು ದಾಟಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ.

ಯಾವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು?

ಮ್ಯಾಟ್ರೈಜ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಡಿಎಂಕೆ + : 122–132
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ + : 87 – 100
ಟಿವಿಕೆ : 10–12
ಇತರೆ: 00

ಪಿ-ಮಾರ್ಕ್
ಡಿಎಂಕೆ + : 125-145
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ +: 65-85
ಟಿವಿಕೆ : 16-26

ಪಿಎಂಎಆರ್ಕ್ಯೂ
ಡಿಎಂಕೆ + 125-145
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ + 65-85
ಟಿವಿಕೆ 16-26
ಇತರೆ 1-6

ವೋಟ್ವೈಬ್
ಡಿಎಂಕೆ + 103-113
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ + 114-124
ಟಿವಿಕೆ 4-10
ಇತರೆ: 0