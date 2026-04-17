ತಮಿಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ!

ಆನೇಕಲ್: ನೆರೆಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ರಂಗೇರು ತ್ತಿದ್ದು, ಗಡಿ ಭಾಗವಾದ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಥಳೀ ಹಾಗೂ ಹೊಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಮತದಾರರು ನಿರ್ಣಾ ಯಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎದುರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು.

ವಾಣಿಜ್ಯ, ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ, ವಹಿವಾಟು, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಥಳೀ ಹಾಗೂ ಹೊಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಥಳೀ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಆನೇಕಲ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ(ರಾಮನಗರ) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೋಲೂರು ದಾಟಿದರೆ ಥಳೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಕುರುಬರು, ಲಿಂಗಾಯತರು, ಬಲಿಜಿಗರು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ತಮಿಳರು ಕೂಡ ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಗೌರವಿಸುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರೆಂದೇ ಹೊರತು ಅವರ ಜಾತಿಯಿಂದಲ್ಲ.

ಸಿಪಿಐನಿಂದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಟಿ.ರಾಮ ಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಡಾ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿರುವ ರಾಮ ಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವ ನಾಗೇಶ್ ಇಬ್ಬರೂ ಒಕ್ಕಲಿಗರು. ಇಬ್ಬರೂಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲವರು. ರಾಮ ಚಂದ್ರನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ ಪುರಂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ: 2006ರಲ್ಲಿಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಟಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್, 2011 ಹಾಗೂ 2021ರಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾದರು. 2016 ರಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೈ.ಪ್ರಕಾಶ್, ರಾಮಚಂದ್ರನ್ಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ, ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸೇರಿತು. ಥಳೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಪಿಐ ಪಾಲಾಯಿತು. ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಹೊಸೂರು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಡಿಎಂಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಗೆಲುವು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವೆಡೆ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ.

ಸವಾಲು ಹಲವು: ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಲು ಹೊರಟಿರುವ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸು ವುದೇ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮರಪ್ರಸಾದ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬಿಜೆ