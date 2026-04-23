ಮತ ಹಾಕಲು ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಮತದಾರರು

ಚಂದಾಪುರ(ಆನೇಕಲ್): ತಮಿಳು ನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಗುರುವಾರ (ಏ.23) ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಾಸವಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತದಾರರು ಬುಧವಾರ ಸ್ವಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಭಾರಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಹೊಸೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ವರೆಗೂ ವಾಹನಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದವು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ನೂರಾರು ಜನರು, ತಮಿಳುನಾಡು ಬಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಆನೇಕಲ್ ಭಾಗದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ತೆರಳುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ಗಳೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೆಲವರು ಸ್ವಂತ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದರು.</p>.<p>ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ರಸ್ತೆ ದಟ್ಟಣೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ, ಚಂದಾಪುರ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯ ವರೆಗೂ ಕಂಡುಬಂತು. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಜನ ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಾಗಿ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 44ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದಲೇ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಚಂದಾಪುರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ದುಸ್ತರವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>