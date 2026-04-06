ತಮಿಳುನಾಡು– ದೆಹಲಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಎಂದ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್‌

<p><strong>ವಿರುಧುನಗರ (ತಮಿಳುನಾಡಿನ)</strong>: ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯು ‘ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡ’ ಮತ್ತು ‘ದೆಹಲಿ ತಂಡ’ಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಒಕ್ಕೂಟದ (ಎಸ್ಪಿಎ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು 2026ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್’ ಎಂದರು</p>.<p>ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ: ‘ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ.ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಅಪಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಮತ್ತು ದ್ರೋಹಿ’ ಎಂದು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>‘ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಜೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿ.ಕೆ.ಶಶಿಕಲಾ ಮತ್ತು ಒ. ಪನ್ನೀರ್ಸೆಲ್ವಂ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ದ್ರಾವಿಡ ಮಾದರಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿ. ದ್ರಾವಿಡ ಮಾದರಿ ಆಡಳಿತದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತದಾರರ ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಎಸ್ಪಿಎ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>