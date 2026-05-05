‘ನಾಯಕ’ನಿಂದ ‘ಸಾರಥಿ’ಯಾದ ವಿಜಯ್‌

<p>ಚೆನ್ನೈ (ಪಿಟಿಐ): 2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ಹಾಗೂ ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆಯೇ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ನಟ ವಿಜಯ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ವಾದವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಲು ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಜಯ್ ಮಾತಿಗೆ ಬಲತುಂಬಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಾರಥಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜಯ್ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವು. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮತದಾರರನ್ನು ತಲುಪಿ, ಮತ ಯಾಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ತೆರಳಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಂತೆ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಪದೇ ಪದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಚುನಾವಣೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯುವ ಮತದಾರರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಮತಗಳು ಟಿವಿಕೆ ಪರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ, ಮನ ಒಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 85ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣವೇ, ‘ವಿಜಯ್ ಮಾಮಾ’ ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡ ಅವರು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ‘ಕುಟ್ಟಿ‘, ‘ನಂಬಾ’, ‘ನಂಬೀಸ್’ (ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು) ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ದ್ರಾವಿಡ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ತಮಿಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ತಲುಪಿದರು.</p>.<p>ವಿಜಯ್ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು, ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಅದೇ ರೀತಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ರಾಜ್ಯದ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಳವಾದ ಕಥೆ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿತೋರಿಸಿ, ಜನರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಲುಪಿದರು.</p>.<p>25–30 ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಟ ವಿಜಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ, ನಾಚಿಕೆ, ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ನಟನೊಬ್ಬ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸ್ವತಃ ಪಕ್ಷವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಬಹುದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>96ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ವಿಜಯ್ ಅವರ ‘ಪೂವೆ ಉನಕ್ಕಾಗ’ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ‘ವಿಕ್ರಮನ್’ ಕೂಡ ‘ಪಿಟಿಐ’ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಆಗಲೇ ಅವರು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಆಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದೆ. ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಆ ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತು, ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಜನರು ಕೂಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದರು’ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಿನಿಮಾವೇ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಆದಾದ ನಂತರ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಭಾವನೆಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆಧಾರಿತ ಕಥೆಗಳು, ಹಿಟ್ ಹಾಡು, ಹೈ ಆಕ್ಟೇನ್ ಹೊಂದಿದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡರು.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ‘ಇಳಯ ದಳಪತಿ’ಯ ಮೂಲಕ (ಯುವ ಕಮಾಂಡರ್) ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ‘ರಾಸಿಗನ್ (1994) ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನುಕಲಿತುಕೊಂಡರು. ಇದಾದ ದಶಕಗಳ ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ‘ದಳಪತಿ’ಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು.</p>.<p>ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ‘ವಿಜಯ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಇಯಕ್ಕಂ’ (ವಿಎಂಐ) (ಜನರಿಗಾಗಿ ವಿಜಯ್ ವೇದಿಕೆ) ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಹಲವರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ವಿಎಂಐನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಹಲವು ಮಂದಿ ಈಗ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಲೈವಾ (2013) ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ತಡವಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿತು, ಕೊನೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>2014ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ‘ಕತ್ತಿ’ ಸಿನಿಮಾ ರೈತರು ಎದುರಿಸುವ ಬವಣೆಗಳನ್ನು ಪರದೆ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅಟ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಮರ್ಸೆಲ್’ (2017) ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಖಂಡಿಸಿದಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಟೀಕೆಗೊಳಗಾದರು. ಅದರೂ ವಿಚಲಿತರಾಗದೇ, 2018ರಲ್ಲಿ ‘ಸರ್ಕಾರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಮೂಲಕ ತೆರೆದಿಟ್ಟಾಗ, ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡವು. ತೂತ್ತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಲವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ವೇಳೆ ಆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಲಾ ₹1 ಲಕ್ಷ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಪ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸು, ಸುದೀರ್ಘ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ತಲೈವರ್ (ನಾಯಕ)ನಾಗಿ ಮುದಲವನ್ (ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ) ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-51-60503198</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>