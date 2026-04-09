ಟಿಎಂಸಿ– ಆಯೋಗ ವಾಗ್ವಾದ

ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, ಸಭೆಯಿಂದ ತೊಲಗಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು' ಎಂದು ಡೆರಿಕ್ ಓಬ್ರಯಾನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಆಯೋಗದ ಜತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಇಸಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಿಇಸಿ ಜತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ನಿಮಿಷಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಿಇಸಿ ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸಭೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ರೊಬ್ಬರು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು' ಎಂದು ಡೆರಿಕ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಭ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರು': ಟಿಎಂಸಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು, 'ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಾಡಿದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>'ಡೆರಿಕ್ ಅವರು, ಸಿಇಸಿ ಅವರಿಗೆ 'ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ, ಉಳಿದವರು ಮಾತನಾಡಲಿ' ಎಂದು ಏರಿದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಭ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆಮಾಡಿದ ಮನವಿಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಯೋಗದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಸಭೆ ಬಳಿಕ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಆಯೋಗ, 'ಟಿಎಂಸಿ ನಿಯೋಗದ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಭಯಮುಕ್ತ, ಹಿಂಸಾಚಾರಮುಕ್ತ, ಬೆದರಿಕೆಮುಕ್ತ, ಪ್ರಚೋದನೆಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸಹ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಚುನಾವಣೆಗಳು ದೆಹಲಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು, ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>