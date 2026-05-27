‘ನನ್ನ ಮತ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು’ ಸಂವಾದ

ತಿಪಟೂರು: ನಗರದ ರೋಟರಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ತಿಪಟೂರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ 'ನನ್ನ ಮತ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು' ಹಾಗೂ ಎಸ್ಐಆರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಿರಾಕರಣೆ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್, ಎನ್ಆರ್ಸಿ, ನಾಗರಿಕ ಪೌರತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಮತದಾರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯ ದಾಖಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರ– ವಿರೋಧ ಸಂವಾದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಸಿಪಿಐಎಂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ತಂತ್ರ ಅಡಗಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಕೈಬಿಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಐಆರ್ನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವವರು ಬಡವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದವರು. ಪೌರತ್ವ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಎಸ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 'ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದವರು' ಎಂದಿದೆ. ಅದರಡಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಪತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜನಸ್ಪಂದನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಬಿ.ಶಶಿಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿದರೆ, 7.66 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 90.83 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಎಸ್ಐಆರ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ 27 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಮತದಾನದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕರೆತರಲಾಯಿತು ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಸಹ ಮತದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆತಂಕದ ವಿಚಾರ. ಮತದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದರು. ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ 250 ಜಡ್ಜ್ಗಳಿರುವ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲು ಬಹಳ ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಂಗಾಳದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರಕ್ಕಿಂತ ಎಸ್ಐಆರ್ನಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಆದ ಮತಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಪ್ರಾಂತ ರೈತಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತಸಂಘದ ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಾನಂದಯ್ಯ, ಬೆಲೆಕಾವಲು ಸಮಿತಿಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೆಳಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಮೀಉಲ್ಲಾ, ಸೌಹಾರ್ಧದ ಅಲ್ಲಾಬಕಾಶ್, ತಿಮ್ಲಾಪುರ ದೇವರಾಜು, ಪ್ರಕಾಶ್, ಶರತ್, ಅನುಸೂಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>