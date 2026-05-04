Kerala Results: ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿದ ಯುಡಿಎಫ್ ಸಾಧನೆ, ಪ್ರಮುಖರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ತಿರುವನಂತಪುರ: ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. 

140 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರುವುದು ನಿಚ್ಚಳವೆನಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆಡಳಿತರೂಢ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖಭಂಗ ಎದುರಾಗಿದೆ. 

ಕೇರಳ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು...

ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರೀದ್ದಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ ಯುಡಿಎಫ್.
ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ

ಎಲ್ಡಿಎಫ್ನ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ.
ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಯುಡಿಎಫ್ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗೆಲುವು ದೊರಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಸಯ್ಯದ್ ಸಾದಿಕ್ ಅಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಞಳ್, ಐಯುಎಂಎಲ್

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 76 ರಿಂದ 80 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ 95 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಸೋಲಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಲಿದೆ. ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಎಂ.ವಿ. ಗೋವಿಂದನ್, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ 10 ವರ್ಷಗಳ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನು ಜನರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವೇ ನಿಜವಾದ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ.
ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಕೇರಳ ಮತದಾರರು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ತೋರಿದ ನಂಬಿಕೆಯು ಯುಡಿಎಫ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ಸಂಸದೆ