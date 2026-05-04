ನಟ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷವು, ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಎರಡೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮಿಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವತ್ತ ಸಾಗಿದೆ.

ಈ ಗೆಲುವು ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಪಾಲಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಇಡೀ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೇ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ.

ದಿಗ್ಗಜರ ಸಾಲಿಗೆ ವಿಜಯ್
1967ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಅಂದರೆ, 59 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ ಹಾಗೂ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಟಿವಿಕೆ ಎದ್ದುನಿಂತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.

ಮೊದಲು ಅಣ್ಣಾದುರೈ
ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂತಹದೊಂದು ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು 1967ರಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ತರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸೇತರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದದ್ದು ಆಗಲೇ.

ಆ ವರ್ಷ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಡಿಎಂಕೆ) ಪಕ್ಷ 137 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಅಣ್ಣಾದುರೈ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸೇತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಮೊದಲಿಗ ಅವರು.

ನಂತರ ಎಂಜಿಆರ್
ಎಂ.ಕೆ. ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವೈಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರಣ, ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ (ಎಂಜಿಆರ್) ಅವರು ಡಿಎಂಕೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ, 1972ರಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

1977ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ 130 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ ಓಟಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಟ್ಟಿತ್ತು.

ಅಲ್ಲಿಂದಾಚೆಗೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಇದೀಗ, ವಿಜಯ್ಗೆ ಅಂತಹದ್ದೊಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಒದಗಿಬಂದಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಹುತೇಕ ಆರು ದಶಕಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಟಿವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

21 ಜಯ, 89 ಕಡೆ ಮುನ್ನಡೆ
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು 21 ಕಡೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ, 89ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ 60 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ 45 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿವೆ.