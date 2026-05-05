ಎರಡೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದರೂ NTR ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲಾಗದ ವಿಜಯ್!

ನಟ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

234 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮೇ 4ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಟಿವಿಕೆ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ 59 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ 47 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಔನತ್ಯವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿ 2024ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ವಿಜಯ್, ಅದೇ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು, ಧ್ವಜ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ 'ವಿಸಿಲ್' ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಟಿವಿಕೆಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿರುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಬಹತೇಕ ಆರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದ ಪಾಲಿಗೂ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಡಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಟಿವಿಕೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ, ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಜೆ.ಜಯಲಲಿತಾ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಟ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಅವರದ್ದಾಗಲಿದೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಶೇ 34.92 ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ಎನ್ಟಿಆರ್ ದಾಖಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತ
ವಿಜಯ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಟ, ದಿವಂಗತ ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮ್ ರಾವ್ (ಎನ್ಟಿಆರ್) ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎನ್ಟಿಆರ್, 1982ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಕೇವಲ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

294 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ 1982ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷ 201 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು.

1983ರ ಜನವರಿ 9ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ ನಟ ಎಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಷ ಟಿಡಿಪಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ 46.30 ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ಯಾವ ನಟನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ (ಎಂಜಿಆರ್) ಅವರಿಗೂ ಇಂತಹ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವೈಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಡಿಎಂಕೆ ತೊರೆದಿದ್ದ ಎಂಜಿಆರ್, 1972ರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಣ್ಣಾ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ) ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದು 1977ರಲ್ಲಿ. ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷವೇ 130 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಶೇ 30.4 ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವು.