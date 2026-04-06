ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಯತ್ನಾಳ ಘರ್‌ ವಾಪಸಿ; ‍ಲಾಭ ಯಾರಿಗೆ?

ವಿಜಯಪುರ: ನೆರೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯತ್ನಾಳ ಅವರನ್ನು 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ 'ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ' ಮಾಡಲು ಯತ್ನಾಳ ಅವರೂ ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

'ನನ್ನನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ನಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ನಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಯತ್ನಾಳ ಅವರೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಎದುರು ತಮ್ಮ ಉಚ್ಛಾಟನೆಯಿಂದಾದ ಲಾಭ, ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯತ್ನಾಳ ಅವರ ಉಚ್ಛಾಟನೆಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟವೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ, ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ.

'ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಛಾಟನೆಯಾದ ಯತ್ನಾಳ ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಯತ್ನಾಳ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಛಾಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಇದೀಗ ಆತಂಕ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿದೆ.

'ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಯತ್ನಾಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ ಯತ್ನಾಳ ಅವರನ್ನು ನಾವೇ ಕೈಹಿಡಿದು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬದಲು ನಾವೇ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ' ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಅಸಮದಾನ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದ ಯತ್ನಾಳ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸೆರೆಗಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತೆ, ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಯತ್ನಾಳ ಅವರು ಈಗಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 'ಬಿ' ಟೀಂನಂತೆ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿಸಲು ತಯಾರಿಸಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 2028ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಲು ಯತ್ನಾಳ ಕೂಡ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಪುನಃ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬೈಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನು ಗ್ಯ