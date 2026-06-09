<p><em>ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ</em></p>.<p>‘ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದು ಮತದಾರನ ಹಕ್ಕು; ಯಾವ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಕೈಬಿಡದಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವುದು, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತನಾದ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ’ –ಹೀಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಅವರು. 1950ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಮತಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಂತೂ ರೋಚಕ. ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ, ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತಲಪುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಗತ್ತು ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ತದನಂತರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಾಹಸದಿಂದಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಛಿದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಭಾರತವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೇನ್ ಅವರ ಮುನ್ನೋಟವೇ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ತಳಪಾಯ. ಸೇನ್, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಟ್ಟಿದರು. ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ’ಯು ಆ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕೆಡವುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಲಿ?</p>.<p>ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ– ‘ಗ್ಯಾನ’ ಅಂತ. ಗ್ಯಾನ ಅಂದರೆ– ಜ್ಞಾನ, ಎಚ್ಚರ, ಗಮನ ಅಂತ. ಯಾರಾದರೂ ಎಚ್ಚರವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ‘ಗ್ಯಾನ ಕೆಟ್ಟಿದಿಯಾ’ ಅಂತ ಬಯ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಗ್ಯಾನಗೆಟ್ಟವರೆಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಇಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಾಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತರ ಹೆಸರು– ಜ್ಞಾನೇಶ್ಕುಮಾರ್ (ಗ್ಯಾನೇಶ್ಕುಮಾರ್). ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯವರು ಸೇರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತು, ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಸರಿಸಿದ ಒಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಅಸಮತೋಲನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿತು! ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಓರ್ವ ನಾಯಕ ಇದ್ದರೂ ಆಳುವ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಇಬ್ಬರಾದ್ದರಿಂದ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವಂತಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಕಮಿಷನರ್ ಹುದ್ದೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಕ್ರಮವಾದ ಸಂತಾನವಿದ್ದಂತೆ. ಈ ಕಮಿಷನರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ಪಂದಿರು. ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಷಾ. ಅಪ್ಪಂದಿರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಈಗ ಮಗ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದುವೆ, ಇಂದು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ‘ವಿಶೇಷ’ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್).</p>.<p>ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಿಧನರಾದವರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಜೊತೆಗೆ ವಲಸೆಯಾದಿಯಾಗಿ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯಾದವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಆಗಾಗ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ, ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ‘ವಿಶೇಷ’ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಂತೆ. ವಿದೇಶಿ ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಈ ‘ವಿಶೇಷ’ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಎಂದು ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು!</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ, 13 ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ 3 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ‘ಎಸ್ಐಆರ್’ ಜರುಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆದಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದೇಶಿ ನುಸುಳುಕೋರರು ಸಿಕ್ಕಿದರು ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಉತ್ತರ ಮೌನ! ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದೇಶಿ ನುಸುಳುಕೋರರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ಆಯೋಗದ ಉತ್ತರ 200 ಎಂದು. ಇವರಲ್ಲಿ 194 ಜನ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದ ನೇಪಾಳಿ ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ! ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ನಡುವೆ ಮದುವೆ ನಂಟು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸೊಸೆಯಂದಿರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನುಸುಳುಕೋರರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ! ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ತಿಳಿಯದವರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಬಾರದು. ‘ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸೊಸೆಯಂದಿರ ಹಕ್ಕು ಕಾಪಾಡುವುದು ಊರೊಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸ’ ಅಂತ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹಳ್ಳಿ, ನಗರ, ಕೊಂಪೆ ಅನ್ನದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಹಬ್ಬಿಸಬೇಕು. ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಬೇಕು. ಬೆಟ್ಟ ಅಗೆದು ಇಲಿ ಹಿಡಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 6 ಜನರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆಯ್ತು, ಹೀಗಿರುವ ಆರೇಳು ಜನ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದವರು ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲವೆ?</p>.<p>ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ತನ್ನ ಪಟಾಲಂ ಛೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ: ‘ಎಸ್ಐಆರ್’ ತೀವ್ರವಾದ್ದರಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ‘ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು’ ಘರ್ವಾಪ್ಸಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು. ಆ ಒಕ್ಕಣೆಯ ಧ್ವನಿಯ ವರಸೆ– ‘ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಕರಾಮತ್ತು’ ಎಂಬಂತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಬಡಕಲು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಬಡಕಲು ದೇಹದ ಜನಸಮೂಹ ಅದು. ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಬೂಮ್ಲೈವ್ ತಂಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಭಾರತ–ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಡಿಯ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಖುಲ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಂಗ್ಲಾ ಘಾಟ್ನ ಚಿತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿಬರುವ ದೃಶ್ಯ ಅದು ಎಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಪಟಾಲಂನ ಸುಳ್ಳಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಆಮೇಲೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿರುವ 13 ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ 3 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ‘ಎಸ್ಐಆರ್’ನಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಕೋಟಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಶೇ 66ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ! ಉಳಿದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗರು, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ಲಂಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಮೂಹ, ದಲಿತರು, ತಳಸಮುದಾಯಗಳು, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅಲೆಮಾರಿಗಳು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ದುರ್ಬೀನು ಹಾಕಿ ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವಿಕಾರ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಮತದಾರರು ಫಾರಂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆಮೇಲೆ 2025ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2002ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ತಾಳೆ ನೋಡುವಾಗ, ಮತದಾರನ ಹೆಸರಿನ ಕಾಗುಣಿತ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನ ಕಾಗುಣಿತ (ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್) ಒಂದೇ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಇದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಿರಬಹುದು. ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಗುಣಿತ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ತಪ್ಪು ಹುಡುಕಬಾರದು. ಇದು ದುರಂತ ಪಯಣ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಉಸಿರಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ?</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ, ರಾಜ್ಯದ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ; ‘ಮತದಾರರ ‘ವಿಶೇಷ’ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ‘ಸರಿಯಾಗಿ’ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇಶ ಬಿಜೆಪಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕವು ತನ್ನ ‘ಎಸ್ಐಆರ್’ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ‘ಸರಿಯಾಗಿ’ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಕಾಡುಮೇಡು, ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ, ಸ್ಲಂಗಳು, ಮರಳುಗಾಡು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಜಾಲಾಡಿದರು. ಮತದಾರರೆಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಸೌಧದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಎಂಬ ಆಳವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಗ– ಗಾಂಧಿ ವಾತಾವರಣ, ನೆಹರೂ ನಾಯಕತ್ವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು. ಈಗ– ಹೆಗಡೆವಾರ್, ಗೋಲ್ವಲ್ಕರ್, ಸಾವರ್ಕರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಸೌಧದ ಮತದಾರ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಸೌಧ ತಂತಾನೆ ಕುಸಿಯದೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗುತ್ತದೆ?</p>.<p>ನೋಡಿ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ‘ಸತ್ತವರು’ ಎಂದು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಕೆಲವರು ‘ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನರ್ಥ? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸತ್ತಿರುವುದು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-51-452270436</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>