ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದ ಡಿಎಂಕೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಎದುರು ಎದ್ದು ನಿಂತ ಬಾಬು ಯಾರು?

<p>ನಟ, ರಾಜಕಾರಣಿ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗುವತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿವಿಕೆಯು 108 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು, ದ್ರಾವಿಡ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹಾಗೂ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ.</p><p>ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ತಲಾ 50+ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ.</p><p><strong>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸಚಿವರಿಗೇ ಆಘಾತ!<br></strong>ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ; ಅದರಲ್ಲೇನೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸಚಿವರಾದಿಯಾಗಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳೇ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಆತಂಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಚೆಪಾಕ್– ತಿರುನಲ್ವೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಈ 10 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಜನರ ಕಣ್ಣು.ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬಹುಮತ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೇನು? ದಳಪತಿಯ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳೇನು?.<p><strong>ವಿ.ಎಸ್.ಬಾಬು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು<br></strong>ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನಿಸಿರುವ ಕೊಳತ್ತೂರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ನಾಗಾಲೋಟ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿ.ಎಸ್. ಬಾಬು ಅಂತಹದೊಂದು ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೇ ವರ್ಷ (2026ರ) ಫೆಬ್ರುವರಿ 7ರಂದು ಟಿವಿಕೆ ಸೇರಿರುವ 75 ವರ್ಷದ ಬಾಬು, ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿಎಂಕೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು. ಅದೇ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪುರಸಾವಲ್ಕಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ 2006ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, 2026ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ₹ 3.7 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸದ್ಯ 19 ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 3 ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಾಬು 76,796 ಮತ ಗಳಿಸಿ, 8,284 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ಗೆ 68,512 ಮತಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.</p><p>ಡಿಎಂಕೆ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಎನಿಸಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>