‘ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಗೆಲುವು ದೇಶದ ಗೆಲುವು’ ‌

ಹುಣಸೂರು: ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹಿಂದೂ ಮತದಾರರಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಾಳದ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದೂ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದೂ ಸೇನೆ, ಹನುಮಂತೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ದಿ.ವರದರಾಜ್ ಪಿಳ್ಳೆ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪಿಳ್ಳೆ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ತಿಳಿಸಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದವರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲಕ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಗೆಲುವಲ್ಲ ದೇಶದ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಫಲಿತಾಂಶ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಮತದಾರರು ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ ವಲಸಿಗರುನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಬೇಕು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶಕ್ತಿಮೀರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>