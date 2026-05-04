West Bengal: ಮಮತಾ ಸರ್ಕಾರದ 20 ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ

<p>ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಟಿಎಂಸಿಯ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಚಿವರು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಟಿಎಂಸಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 23 ಸಚಿವರು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p><p>ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬ್ರಾತ್ಯ ಬಸು 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತ, ಮನಾಸ್ ರಂಜನ್ ಭುನಿಯಾ 4 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಶಶಿ ಪಂಜಾ 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳಿಂದ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾದ ಚಂದ್ರಿಮಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಂಗೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಯ ಬೆಚಾರಾಮ್ ಮನ್ನಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅರುಪ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಚಿವರಾದ ಸ್ನೇಹಸಿಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 6,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಚಿವರಾದ ಸುಜಿತ್ ಬೋಸ್, ಪುಲಕ್ ರಾಯ್, ಸಬೀನಾ ಯಾಸ್ಮಿನ್, ಶ್ರೀಕಂಠ ಮಹತೊ, ಬಿರ್ಬಾಹ ಹಂಸ್ದಾ ಸಹ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ಧಾರೆ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಮತಾ, ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಸಚಿವರೇ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>