ಕೆಂಬಾವುಟದಿಂದ ಕೇಸರಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದವರೆಗೆ...!

ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (ಪಿಟಿಐ): ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಗಳ ಸ್ಟುಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ಚುನಾವಣಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ ಪರಿಪಾಠಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ವೇದಿಕೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ, ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಜನಸ್ತೋಮದ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯದ ಸೋಲು– ಗೆಲುವು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

1950ರಿಂದಲೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಾಲ ಮೈದಾನವು ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಾಯಕ ನಿಕಿತಾ ಕ್ರುಶ್ಚೆವ್, ಬಂಗಬಂಧು ಶೇಕ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಗೊ ಚೆವೆಜ್ ಅವರಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಕೆಂಬಾವುಟ ಕಂಡಿದ್ದ ಮೈದಾನ, ಕಳೆದೆರಡು ದಶಕದಿಂದ ಬಿಳಿ ಬಾವುಟದ ಮೇಲಿನ ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಜೋಡಿ ಹೂವಿನ (ಟಿಎಂಸಿ) ಆರ್ಭಟಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಳೆ ನಿರೋಧಕ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಭದ್ರತಾ ಚೌಕಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಗವು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿದೆ.

ಎಡರಂಗದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧಿ ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಳಿಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಂತರ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ.

ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ ಜನಸ್ತೋಮವೇ ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಮಾರಕದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ಹೊದ್ದ ಮೈದಾನವು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ರಂಗವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ, ನಾಯಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಬಂಗಾಳದ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮೈದಾನದತ್ತ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ, ಇದೀಗ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಸರ್ಕಾರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮೈದಾನದ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ