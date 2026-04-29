ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನ: ಶೇ 90 ದಾಟಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು!

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತದಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೇ 92.47ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬುಧವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.</p><p>ಇಂದು (ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು) ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ವೇಳೆ ಶೇ 91.66 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇ 93.19 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6.81 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಎರಡೂ ಹಂತಗಳ ಒಟ್ಟು ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 92.47ರಷ್ಟಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಹಿಂದೆ 2011ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 84.72ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿತ್ತು. ಈವರೆಗೆ ಅದೇ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು.</p><p>ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನದ ವೇಳೆ ಪುರುಷರಿಗೆ (ಶೇ 91.07) ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ (ಶೇ 92.28ರಷ್ಟು) ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>294 ಸದಸ್ಯ ಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಮೇ 4ರಂದೇ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.</p>